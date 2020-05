Campania: Iovino (M5s), inchiesta ex Cirio agita ombre della vecchia Tangentopoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le ombre della più misera Tangentopoli tornano ad addensarsi tra i banchi del parlamento Italiano e sulla Regione Campania. Favori in cambio di sconti sul fitto di un comitato elettorale, orologi di valore e qualche migliaia di euro quale prezzo della corruzione, fino al sostegno per la campagna elettorale di un candidato già al centro di un'indagine per voto di scambio". Lo ha dichiarato in una nota il deputato M5s Luigi Iovino: "E nel mirino dei magistrati nomi come Luigi Cesaro e Mario Casillo che trainano percentuali di preferenze elettorali importanti e che, conti alla mano, hanno fatto la differenza per alle ultime elezioni regionali. L'uno per il figlio divenuto capogruppo Fi, l'altro per se stesso e che da 5 anni capogruppo lo è per il Pd. Bandiere diverse coinvolte in un'unica indagine". (Ren)