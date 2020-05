Coronavirus: Cirielli (Fd'I), altro che discriminazioni, da De Luca solo chiacchiere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi Cirielli ha proseguito: "Si è dimenticato, inoltre, che durante quattro anni del suo mandato c’è stato il suo partito al governo? Anche il Pd, dunque, discrimina la nostra Regione? Bene, gli crediamo e stia tranquillo che faremo il possibile per mandare il centrosinistra all’opposizione sia in parlamento che in consiglio regionale". Cirielli ha proseguito: "D'altronde, quando al governo della Regione Campania c’era il centrodestra, il presidente Caldoro riuscì ad ottenere proporzionalmente più di lui dal fondo di riequilibrio. De Luca, quindi, la smetta di prendere in giro i cittadini campani. E, soprattutto, chiarisca la posizione della Regione rispetto all’inchiesta della Procura di Napoli sul presunto business dei tamponi che vedrebbe coinvolta anche la Soresa". Quindi il deputato ha concluso: "Perché continua a tacere? Ha qualcosa da nascondere?” (Ren)