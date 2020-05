Coronavirus: De Luca, complimenti ai vigili salernitani per sanzioni ai cafoni senza mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti agli agenti della polizia municipale di Salerno che hanno fermato due signore, cafone e incivili, che senza mascherine pretendevano di aver ragione e si sono rifiutate di dare documenti e si sono messe a imprecare contro vigilesse che facevano il loro dovuere a tutela della salute. Mi auguro che queste due cafone siano denunciate e paghino sanzioni e piano penale insieme con gli altri signori che hanno inveito. Non mi illudo di controllare il mille per mille, ma se facciamo almeno il minimo riusciamo a tenere situazione sotto coltrollo". Lo ha detto De Luca in una diretta social. (Ren)