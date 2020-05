Campania: De Luca, aprire tutto da giovedì ma per sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle prossime ore ne parleremo ma è evidente che con distanziamento di due metri, molti piccoli ristoranti vuol dire che non riapriranno. Credo che i ristoranti non avranno neanche il tempo per prepararsi. In queste ore farò colloqui con Camere commercio e associazioni di categoria, ritengo che tutto vada aperto giovedì e non lunedì: non ci sarà neanche il tempo per la sanificazione per le misure più aperte. Se dovessimo aprire lunedì con queste linee guida il 70% dei ristoratori non riapre, noi vogliamo aprire tutot ma per arrivare a questo risultato dobbiamo approvare misure diverse, meno restrittive. Credo sia importante ragionare sui pannelli ma manderemo la Guardia di finanza agli speculatori". Lo ha detto Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)