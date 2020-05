Coronavirus: De Luca, assurdo prevedere responsabilità penale imprese per contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Responsabilità penale per gli imprenditori sull'eventuale contagio dei dipendenti? Provate a immaginare con che stato d’animo può lavorare un piccolo imprenditore. Cose dell’altro mondo. Ci batteremo col governo per cancellare la responsabilità penale, diamo tutta la assistenza ai lavoratori ma assurdo pensare a responsabilità sugli imprenditori". Lo ha detto il presidente Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)