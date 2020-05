Coronavirus: regioni del Nord contro governo, fondo trasporti insufficiente, sembra presa in giro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aggiungono gli assessori: “Come può pensare il governo di affrontare una crisi di queste dimensioni con soli 500 milioni da dividere per tutte le Regioni? Le imprese del Tpl rischiano di chiudere, con tutto quello che ne consegue in termini di drammi occupazionali per i lavoratori che perderanno il posto e problemi per l’erogazione del servizio. Il Governo rimedi subito, finora abbiamo assistito solo a tentennamenti e vergognosi balletti di cifre: dall’ipotesi di 800 milioni si è passati rapidamente a 500 milioni a livello nazionale. Le imprese, i lavoratori del settore e gli stessi utenti non meritano tutto questo. Sono in gioco i servizi per i cittadini e tanti posti di lavoro. Il tutto mentre il Gruppo Fs, società statale, ha dichiarato utili nel 2019 per 584 milioni di euro: il governo investa una parte di questo tesoretto per integrare il fondo di supporto al settore”. (Rpi)