Coronavirus: siglato protocollo Regione Puglia-Posta su cassa integrazione

- "La Regione Puglia e Poste Italiane hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che consentirà ai clienti pugliesi di Poste con accredito dello stipendio su conto corrente BancoPosta o su carta prepagata Postepay Evolution di accedere allo strumento di anticipazione sociale della cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o dell'assegno del fondo integrazione salariale". Lo ha annunciato in una nota l'ente, il cui presidente della giunta, Michele Emiliano ha detto: ""Ringrazio i vertici di Poste italiane perché attraverso questo protocollo potremo supportare concretamente tanti cittadini e famiglie in questo momento così difficile".(Ren)