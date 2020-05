Trasporti: Hitachi Rail, firmato accordo con Gtt per fornitura 70 nuovi tram a Torino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dal giorno del nostro insediamento abbiamo considerato il trasporto pubblico una priorità per il presente e il futuro di Torino: dopo un duro lavoro durato quattro anni con Gtt e investimenti per rilanciare questo servizio fondamentale, oggi possiamo dire di fare un altro passo avanti con i tram Hitachi”, ha detto la sindaca di Torino, Chiara Appendino, parlando di “un segnale importante di progresso e visione del futuro per tutta la nostra comunità in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo”. Il mio ringraziamento, ha aggiunto, va a tutte e tutti coloro che stanno lavorando con noi in questa direzione. “Si tratta di un’ottima notizia per la nostra azienda, che ci proietta verso il futuro in un momento complesso nel quale l’emergenza sanitaria ci sta chiedendo uno sforzo organizzativo importante per contribuire alla ripartenza della nostra città: un passaggio fondamentale che renderà più moderno, efficiente ed attraente per l’utenza il nostro servizio tranviario, base della rete del trasporto pubblico”, ha commentato l’amministratore delegato di Gtt, Giovanni Foti. Muoversi in tram a Torino, ha aggiunto poi il chairman di Hitachi Rail, è “una modalità ecosostenibile ed efficace che la città ha mantenuto viva: i veicoli che forniremo fanno parte della nuova piattaforma Tram sviluppata in Italia da Hitachi Rail, evoluzione del precedente modello Sirio ma allo stesso tempo sintesi di nuove tecnologie e prestazioni sempre più elevate in termini di sicurezza, sostenibilità, confort ed esperienza di viaggio per i passeggeri”. (Com)