Coronavirus: Rivellini (Fd'I), De Luca alimenta il terrore per consenso elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 50 % circa dei cittadini ha dichiarato che non frequenterà i bar e i ristoranti come faceva prima del virus. La statistica, pubblicata dai maggiori media, ci informa del cambio delle nostre abitudini dopo il Coronavirus. Non so se questo cambiamento dipenda dalla paura, da una nuova moda o da ragioni economiche, ma sono certo che tutto ciò dipende dai media, dai politici, dai virologi, dagli scienziati e via dicendo, che con le loro martellanti presenze in televisione e sui giornali hanno impaurito un popolo che oggi naviga a vista. E mentre migliaia di imprenditori sono disperati, De Luca continua ad alimentare la paura parlando di una possibile ecatombe". Lo ha dichiarato in una notaEnzo Rivellini, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia. (segue) (Ren)