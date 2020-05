Napoli: Panini, false accuse su presunte mancate igienizzazioni sui bus Anm (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi Panini ha aggiunto: "La gravità di quanto accaduto non sta solo nell'infondatezza delle accuse, nell'ulteriore aggravamento della situazione economica per i mancati incassi ma sta, in particolare, in epoca di pandemia nella situazione di grave pericolo nella quale sono stati costretti migliaia di cittadini assiepati per ore - in file che man mano si addensavano - ad aspettare un bus che non arrivava e a salire sui mezzi in quantità superiori al consentito vista l'esasperazione accumulata con un incremento del possibile rischio di contagio davvero preoccupante". Il vicesindaco ha concluso: "Un'azione da irresponsabili verso la quale bene ha fatto l'azienda ad intervenire con l'avvio di procedure disciplinari ed il deferimento alla magistratura per la verifica delle ricadute penali". (Ren)