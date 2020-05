Pomezia: comune, da domenica riaperture mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domenica 17 maggio a Pomezia riapre il mercato settimanale di Campo Ascolano e da martedì 19 quello di Torvaianica. Il sindaco del comune della provincia di Roma Adriano Zuccalà ha appena firmato un’ordinanza che ne disciplina la riapertura come previsto dalla normativa. Il sindaco ha inoltre disposto una serie di misure di sicurezza: divieto di assembramenti e di consumo di alimenti davanti ai banchi; obbligo di distanziamento sociale di almeno un metro tra le persone e due metri tra i banchi; guanti e mascherine per gli operatori. "Grazie agli accordi intrapresi con gli operatori del settore – spiega il primo cittadino – siamo in grado di riaprire in assoluta sicurezza il mercato della domenica e dalla prossima settimana anche quello del martedì. Come già disciplinato in precedenza con il mercato del giovedì di campagna Amica, gli accessi ai banchi saranno controllati e contingentati, al fine di mantenere le distanze di sicurezza ed evitare assembramenti. Quanto al mercato del sabato, abbiamo proposto più volte agli operatori di spostarsi a via fratelli Bandiera e poter svolgere la loro attività in piena sicurezza, ma al momento hanno preferito mantenere la chiusura". (Com)