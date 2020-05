Piemonte: busta sospetta a Cirio, solidarietà di Italia Viva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutta Italia Viva esprime la propria solidarietà al Presidente Alberto Cirio a cui è stata indirizzata una busta con scritto antrace. Condanniamo con forza ogni tentativo di destabilizzare le istituzioni democratiche in un momento così delicato per la comunità piemontese". Così, in una nota, 19 esponenti piemontesi di Italia Viva, tra cui la deputata Silvia Fregolent, il senatore Mauro Maria Marino e il coordinatore torinese Davide Ricca. (Rpi)