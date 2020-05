© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un Paese che conferisce milioni di pensioni da 450 euro non è civile. E l'Italia non è un Paese civile. La Regione Campania, per due mesi, le porterà a mille euro". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)