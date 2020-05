Terra dei Fuochi: in Prefettura approvate linee guida e cronoprogramma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella mattinata odierna si è svolta, presso il palazzo del governo di Napoli, con modalità telematica, una riunione tecnica di coordinamento tra le prefetture di Napoli e Caserta, con la partecipazione dei vertici provinciali delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco delle due province, del comandante delle forze operative Sud, del comandante del reparto aereonavale della Guardia di Finanza e del neo incaricato del ministro dell’interno per il contrasto dei roghi dei rifiuti nella Regione Campania, che ha di recente assunto la funzione". Lo ha comunicato la prefettura di Napoli in una nota in cui s'è dato conto delle linee guida tracciate per combattere il fenomeno della cosiddetta Terra dei Fuochi. In particolare si è individuato di puntare sul. "più ampio coinvolgimento dei Comuni per l’incremento della raccolta differenziata ed il contrasto all’abbandono incontrollato dei rifiuti; progettualità concernenti il riciclo da parte dei consorzi di filiera, il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni in progetti di cittadinanza attiva". (segue) (Ren)