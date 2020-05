Piemonte: lotta alle zanzare, Regione stanzia 2,5 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha stanziato 2,5 milioni per la lotta alle zanzare nel 2020. La delibera è stata approvata oggi dalla Giunta, su proposta dell’assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi. Il programma di lotta alle zanzare rientra nell’ambito del “Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi”, recepito con l’intesa Stato-Regioni nello scorso mese di gennaio. Il programma prevede il co-finanziamento, per il 50% della spesa, dei progetti urbani presentati dai Comuni e contiene anche le linee di intervento regionale per la lotta alle zanzare per l’anno 2020. (Rpi)