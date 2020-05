Coronavirus: Rivellini (Fd'I), De Luca alimenta il terrore per consenso elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rivellini ha aggiunto: "Ormai è chiara a tutti la sua strategia politica di De Luca: alimentare terrore per arraffare quanti più consensi elettorali è possibile. Ma a noi serve concretezza: è arrivato il momento di accettare di convivere con il virus. Difatti, anche se troviamo a breve il vaccino, prima che tutto il mondo sia cautelato ci vorrà del tempo". Quindi Rivellini ha concluso: "E nel frattempo la paura ci porterà dalla pandemia alla carestia, il che farà più danni del Covid-19. Conviviamo con malattie varie, con eventi drammatici come incidenti stradali, sul lavoro e domestici, siamo esposti a terremoti e a tempeste e dobbiamo, naturalmente con le dovute cautele, convivere con Il virus. Basta, non speculate sulla nostra paura e lasciateci vivere". (Ren)