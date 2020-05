Campania: Viglione (M5s), inchiesta ex Cirio scenario che ricorda Tangentopoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le circostanze ricostruite nell'inchiesta della Procura di Torre Annunziata rimandano alla memoria le pagine della peggiore Tangentopoli. Presunti episodi di corruzione che sarebbero stati remunerati con poche migliaia di euro e un regalino di valore. E ancora una volta nel mirino ci finisce la campagna elettorale per le regionali del 2015, già oggetto un'inchiesta per voto di scambio". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale campano M5s Vincenzo Viglione che ha continuato: "In entrambi i casi campeggia la figura dell'allora deputato e oggi senatore Luigi Cesaro, in buona compagnia, oltre che delle preoccupazioni per le sorti politiche del figlio e capogruppo FI in consiglio regionale, anche del suo successore alla presidenza della Provincia di Napoli e in forza commissione antimafia alla Camera Antonio Pentangelo. Oltre che del capogruppo Pd in Consiglio regionale Mario Casillo e di suoi dirigenti locali di partito". Quindi Viglione ha concluso: "L'auspicio è che l'indagine faccia presto chiarezza sui fatti contestati e soprattutto su personaggi che, con il loro bel carico di pesanti imputazioni, i nostri cittadini li ritroveranno presto tra palchi e comizi a narrare il proprio progetto di Campania tra rilancio e legalità".(Ren)