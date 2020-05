Bullismo: Falco (Corecom), "didattica a distanza" attaccata dagli hacker

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo difendere la didattica a distanza dalla violenza degli hacker con l'aiuto di tutti i ragazzi che devono contribuire a tenere alta la guardia contro i 'zoom raid' denunciando al Corecom e alle Autorità tutti i casi di cui sono a conoscenza". Questo l'appello lanciato da Domenico Falco, presidente del Corecom Campania a margine del webinar realizzato da @scuolasenzabulli 2020, che ha coinvolto gli alunni dell'istituto comprensivo "Federico Torre" di Benevento, impegnati nella "Didattica a distanza". "Non solo le scuole sono sotto 'attacco' - ha proseguito Falco - ma anche gli oratori, il mondo del volontariato e dell'associazionismo sportivo come emerge dalla relazione della 'Fondazione Carolina' che solo nell'ultimo mese ha denunciato 121 casi di cyberbullismo con vittime tra i ragazzi e 89 con vittime tra i docenti ai quali vanno aggiunti 9 casi di 'sexting' e 4 di 'revenge porn'". Rosa D'Amelio, presidente del Consiglio regionale della Campania ha rimarcato: "Abbiamo ritenuto necessario proseguire nel compito di formare e informare gli studenti sui comportamenti da tenere per bloccare questa forma subdola di violenza trasformando questo periodo di profonda difficoltà dei nostri giovani in occasione per far crescere i rapporti umani". L'espansione del fenomeno del cyberbullismo è stato al centro dell'intervento di Maria Luisa Fusco, dirigente dell'istituto: "Il fenomeno è molto diffuso all'interno delle comunità scolastiche e per questo abbiamo realizzato percorsi didattici che invitano i ragazzi a riflettere su questi fenomeni. Abbiamo attivato accordi in rete con 30 scuole della provincia di Benevento condividendo problematiche, formazione del personale e dei genitori usufruendo anche del supporto offerto dalle forze dell'ordine". (segue) (Ren)