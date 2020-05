© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Campania abbiamo strutture di eccellenze per la cura del coronavirus. Negli ospedali si sta al sicuro. Non andate fuori a curarvi, in Campania è sicuro, altrove non lo so”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)