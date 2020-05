Coronavirus: De Luca, tamponi riservati a pubblico, privati faranno test sierologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo oggi un livello buono di lavorazione dei tamponi, siamo in grado di arrivare a 4-5mila al giorno, ad oggi la facoltà di lavorarli è riservata per strutture pubbliche. Abbiamo aperto ai privati la possibilità dei test sierologici che servono a darci una fotografia del passato: ci dicono quanti concittadini sono stati contagiati, per l’attualità servono i tamponi. Ma ci siamo premuniti: abbiamo selezioni laboratori in grado di lavorare i tamponi nel caso dovesse essere necessario, ad oggi in nessuna parte d’Italia i tamponi vengono fatti in strutture private. I tamponi non possono essere lasciati alla libera fantasia di ognuno". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)