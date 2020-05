Campania: M5s, su Fonderie Pisano ora De Luca smentisce se stesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governatore De Luca trasforma un caso drammatico per la salute dei cittadini in una telenovela grottesca. Appena pochi giorni fa, con un blitz in piena emergenza Covid, dà il via libera per l'autorizzazione alle Fonderie Pisano a continuare a produrre per ulteriori 12 anni, senza alcun parere né di Asl né di Arpac. Con una vera e propria inversione a "U", recitata a chiusura dell'ennesima esilarante diretta, smentendo se stesso, i suoi tecnici e i funzionari regionali coinvolti, ha ammesso che non ci sono le condizioni per riaprire". Lo hanno detto i consiglieri regionali campani M5s Michele Cammarano e Vincenzo Viglione, che nei giorni scorsi si sono fatti portavoce delle istanze e delle preoccupazioni dei cittadini dell'area di Fratte, dove sorge la fabbrica, e presentato un'interrogazione alla giunta regionale. (segue) (Ren)