Napoli: sequestrate 8 tonnellate di rifiuti speciali

- I funzionari di Agenzia delle dogane e monopoli e Guardia di finanza hanno sequestrato 8 tonnellate di rifiuti speciali nel porto di Napoli. Il carico era diretto in Burkina Faso e contava una grande quantità di elettrodomestici, pneumatici, batterie e accumulatori per ripetitori telefonici. I 4 responsabili, 3 italiani e 1 africano, sono stati denunciati per falsità ideologica, traffico illecito di rifiuti, ricettazione e violazioni in materia ambientale.(Ren)