Coronavirus: Legambiente, insoddisfatti del "Riparti Piemonte", territorio non tutelato

- “Così non va bene". Così Giorgio Prino, presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, sul ddl “Riparti Piemonte”. "Riconosciamo la necessità di assumere misure urgenti per affrontare la grave crisi economica conseguente alla pandemia - dice Prino - ma riteniamo gravissimo che si punti per l'ennesima volta sull'immobiliarismo, sul 'lasciar fare il mattone', cercando di allentare e ridurre il sistema dei controlli delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche. Non è accettabile, inoltre, che nell’impianto della legge siano state infilate a forza modifiche a norme non collegate al problema che si vuole affrontare. Basta pensare agli articoli 51 e 52 che spazzano via definitivamente 2 Commissioni regionali (la Commissione tecnica urbanistica e la Commissione detta 91bis per i beni culturali)”. Sono molti i punti che non convincono Legambiente: dall’allentamento delle tutele nei centri storici all’ulteriore facilitazione delle varianti urbanistiche per le cave; dalla rimozione del vincolo di continuità ai centri abitati per le aree oggetto di variante, alla riduzione dei controlli e della trasparenza e condivisione delle trasformazioni urbanistiche; dall’ampliamento delle semplificazioni in contrasto con prescrizioni procedurali di legge alla riduzione e/o eliminazione degli oneri di urbanizzazione pagati ai Comuni, con un non meglio precisato rimborso da parte della Regione, scaricando quindi sulla Comunità oneri in precedenza a carico dell’imprenditore. (segue) (Rpi)