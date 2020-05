Coronavirus: in Piemonte altri 151 contagiati, in totale sono 29.209

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a 29.209 il numero di persone positive al Covid-19 in Piemonte. Sono 151 in più di ieri. Questo il dato comunicato oggi dalla Regione: 3769 contagiati in provincia di Alessandria, 1711 in provincia di Asti, 1022 in provincia di Biella, 2666 in provincia di Cuneo, 2543 in provincia di Novara, 14.807 in provincia di Torino, 1226 in provincia di Vercelli, 1099 nel Verbano-Cusio-Ossola, 254 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 112 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. (Rpi)