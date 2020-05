Campania: Asi Caserta, da Regione trasferimento straordinario da 1,3 mln

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo orgogliosi di aver portato a casa il contributo maggiore per le aziende casertane e l’area industriale più grande del Mezzogiorno. Abbiamo messo alla fase 2 tasselli indispensabili: un sostegno concreto alle imprese, una boccata di ossigeno per la loro ripartenza”. Lo ha dichiarato il presidente del consorzio Asi Caserta Raffaela Pignetti che ha commentato il decreto con cui la Regione Campania ha determinato il trasferimento straordinario di 1.325.723,98 euro per il 2020: “L’impegno del presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca e dell’assessore alle Attività Produttive Antonio Marchiello si manifesta con un sostegno concreto ed efficace per fronteggiare gli effetti dell'emergenza Coronavirus e per far ripartire le attività produttive. Quella appena adottata è una misura straordinaria che aiuterà nei prossimi mesi le attività imprenditoriali a contrastare la crisi economica, a contenerne i risvolti sull’occupazione e sul contesto sociale”.(Ren)