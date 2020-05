Coronavirus: Ficco (Saues), riconoscere subito bonus a medici emergenza in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forte disappunto del sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, per la mancata assegnazione del bonus-premio ai medici di emergenza sanitaria della Campania quale riconoscimento del particolare impegno profuso nel corso dell'attività professionale svolta durante l'emergenza Covid-19". Lo ha dichiarato in una nota Paolo Ficco, presidente nazionale del Saues: "Davvero non si capisce per quale ragione questi medici, che nel corso di questa grave emergenza hanno dimostrato uno straordinario impegno e dedizione affrontando questa battaglia in condizioni difficilissime oltre che rischiose, debbano essere penalizzati. L'attribuzione dei mille euro di premialità ai medici del servizio 118 e di Pronto Soccorso è un riconoscimento dovuto a questi professionisti che hanno dovuto affrontare un carico di lavoro massacrante, un rischio biologico elevatissimo, garantendo sempre risposte concrete anche laddove le richieste andassero oltre i propri compiti".(Ren)