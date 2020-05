Campania: M5s, chiarezza su autorizzazione a Fonderie Pisano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione illustri le ragioni che giustifichino l'autorizzazione integrata ambientale alle fonderie Pisano per i prossimi dodici anni, senza che l'Asl abbia provveduto ad eseguire sopralluoghi o altri adempimenti al fine di verificare l'entità dell'impatto sull'ambiente e, dunque, le possibili conseguenze sulla salute pubblica. Gli unici dati inconfutabili, a tutt'oggi, restano quelli che individuano l'azienda, da anni al centro di indagini della magistratura, quale come responsabile dei danni ambientali e biologici nella frazione Fratte, area tra l'altro densamente popolata". Lo hanno dichiarato in una nota i consiglieri regionali campani M5s Michele Cammarano e Vincenzo Viglione, che hanno presentato un'interrogazione sul rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale alle fonderie Pisano di Salerno. (segue) (Ren)