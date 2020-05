Coronavirus: De Luca, in Campania serve il senso di responsabilità dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo fine settimana sapremo quali sono state le ricadute delle riaperture del 4 maggio. Siamo pronti ad affrontare qualsiasi scenario. Una cosa dev’essere chiara: senza il senso di responsabilità e autocontrollo dei cittadini non basterà nessuna ordinanza". Lo ha scritto sui social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha aggiunto: "In Campania è obbligatorio l’uso della mascherina. Se avremo i cittadini che rispettano le ordinanze, usano le mascherine, lavano spesso le mani e mantengono le distanze indicate, potremo riaprire tutte le attività con le adeguate misure di sicurezza. Se questo senso di responsabilità manca, dovremo prepararci a guai molto grossi". (Ren)