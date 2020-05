Coronavirus: Ficco (Saues), linee guida per emergenza territoriale in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo alla Regione Campania, cui spetta la funzione organizzativa dei servizi di emergenza sanitaria, di emanare al più presto specifiche linee guida per l'individuazione degli ospedali territoriali che devono o possono accogliere, anche con le più svariate concomitanti patologie, i pazienti affetti da coronavirus o presunti tali". Lo ha affermato il presidente nazionale del Saues Paolo Ficco che ha spiegato: "Soprattutto in questa fase che le strutture ospedaliere sono interessate da sovraffollamento o dalla sospensione temporanea dei ricoveri per le attività di sanificazione, servono indicazioni urgenti, rigorose ed efficaci per garantire la tempestività di questi trasferimenti, scongiurare i decessi sulle ambulanze e liberarle in tempi ragionevoli per ulteriori e successivi interventi".(Ren)