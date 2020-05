Fase 2: Sardegna, il presidente Solinas annuncia nuove riaperture negozi e presto anche spiagge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività commerciali e artigianali della Sardegna devono ripartire. Lo ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas, nel suo punto stampa di oggi. "Alcune tipologie di esercizi, come è noto, avrebbero già potuto riprendere le loro attività in base all'ordinanza n. 20 del 2 maggio, come è accaduto in alcuni Comuni tra quelli per i quali è stato calcolato un indice RT inferiore allo 0,50. Ma - ha spiegato Solinas - preso atto delle incertezze dei dubbi interpretativi manifestati da alcuni Sindaci, ho ritenuto necessario assumere direttamente l'iniziativa per la ripartenza. Ho firmato una nuova ordinanza con la quale sarà consentita la ripresa immediata di attività commerciali e artigianali per la cura della persona, parrucchieri, centri estetici, gioiellerie, profumerie. I Sindaci che valuteranno non sussistere le condizioni di sicurezza necessarie, potranno con una loro ordinanza vietare le attività nel proprio Comune". (segue) (Com)