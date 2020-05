Fase 2: Sardegna, il presidente Solinas annuncia nuove riaperture negozi e presto anche spiagge (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani, dunque, il nuovo provvedimento del presidente potrà fugare ogni residuo dubbio, ferma restando la possibilità di ciascun Sindaco di proibire le riaperture con una propria specifica ordinanza. "Useremo responsabilità e prudenza - ha sottolineato Solinas - ma dobbiamo evitare che le nostre attività commerciali e artigianali soccombano. Dal 18, invece, sono previste le riaperture di altre attività, come l'aviazione generale, primo step della ripresa graduale dei collegamenti aerei e marittimi sui quali è in corso un confronto con tutti i soggetti del sistema trasportistico e con il Comitato tecnico scientifico per definire una road map che punta - compatibilmente all'andamento degli indicatori di diffusione epidemiologica - ad una riapertura più ampia a partire dal 1 giugno con i voli in continuità territoriale da Alghero e Olbia per Roma e Milano, dal 15 giugno la ripresa dei voli nazionali e dal 25 giugno di quelli internazionali". (segue) (Com)