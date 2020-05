Campania: Cesaro (FI), litorale domitio ennesimo bluff di De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Romagna del Sud, quel litorale domitio sul quale il governo regionale ha speso tantissime chiacchiere tra annunci di riqualificazioni ambientali, depurazioni e masterplan vari, si è rivelata l'ennesimo bluff di De Luca". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro commentando l'incremento di una bandiera blu, da 18 a 19, attribuita dalla Fee, Foundation for Environmental Education, alla Campania: "Un'ulteriore bandiera blu in più alla Campania è un'ottima notizia, segno del buon lavoro degli amministratori e degli imprenditori locali. Nessuna bandiera al litorale domitio, che viceversa registra la presenza di pericolose chiazze nere, è una non notizia, al più la conferma dell'assoluta assenza di una visione e una politica regionale per il turismo". (Ren)