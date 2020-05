Napoli: Langella, tassisti allo stremo, istituzioni intervengano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La categoria taxi è allo stremo. Le istituzioni, governo e Regione in primis, intervengano per scongiurare il collasso, dopo i tanti sacrifici fatti dai tassisti durante l'emergenza. Occorrono subito contributi economici per la categoria”. Lo ha dichiarato in una nota Ciro Langella, consigliere comunale di Napoli (gruppo Misto) e delegato ai trasporti non di linea del Comune. “Dopo circa due mesi di blocco totale legato al lockdown per il Covid 19 la categoria taxi ha deciso di fermarsi. Dall'inizio dello stato di emergenza sanitaria, la categoria taxi come tutti gli altri trasporti pubblici, è stata inserita tra i servizi essenziali. I tassisti hanno continuato ad offrire regolarmente il servizio di trasporto pubblico, nonostante la paura di ammalarsi e le lunghe attese senza clienti e senza incassare nulla. Abbiamo comunicato prontamente questa emergenza per la categoria alle istituzioni responsabili e agli enti preposti, segnalando la problematica anche al Governo, con una lettera da me inviata al presidente del consiglio Giuseppe Conte il 24 marzo 2020. Purtroppo, il nostro grido di allarme è rimasto inascoltato. E oggi la categoria ha proclamato l'assemblea spontanea”. Langella ha concluso: "Per il mio ruolo istituzionale non posso esprimermi su questa iniziativa, tuttavia, da privato cittadino che ha trascorso tutta la vita tra i tassisti, la appoggio pienamente. I taxi hanno finito la benzina. Invito ancora una volta tutti gli enti preposti, governo e Regione a dare delle certezze affinché si arrivi all'erogazione di un contributo economico a questa categoria che mai come in questo periodo con il suo lavoro può dare un grande contributo al trasporto pubblico locale”. (Ren)