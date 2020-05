Campania: Zinzi, il covid center di Caserta è rimasto a metà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Completare una struttura prefabbricata non significa renderla automaticamente funzionale né tantomeno funzionante. Lo sforzo organizzativo a cui fa riferimento il presidente De Luca per definire la sua visita all'ospedale modulare di Caserta, nel caso in cui davvero ci sia stato, come sempre è rimasto a metà". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale di centrodestra Gianpiero Zinzi che ha spiegato: "Se i posti letto ci sono, non c'è traccia invece di provvedimenti per l'organizzazione del personale che sarà assegnato alla struttura. Non vorrei che la soluzione immaginata fosse quella di spostare semplicemente medici e infermieri da un'ala all'altra del nosocomio come se questa fosse una partita a dama, correndo anche il rischio di impoverire altri reparti dell'ospedale. Ma d'altra parte è stata sempre questo il modello di sanità di De Luca in questi anni". (Ren)