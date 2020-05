Coronavirus: Daniele (Pd), sia occasione per rifondare sanità in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condivido lo spirito della sottoscrizione in quanto una delle eredità che ci lascia l'emergenza sanitaria che ha travolto il paese è sicuramente il ruolo della sanità pubblica in Italia. La crisi del Covid-19 ha dimostrato, soprattutto in alcune regioni, penso alla Lombardia, che il modello di sanità privata e la perdita di ruolo della sanità pubblica, in particolare della medicina territoriale, ha indebolito il sistema sanitario e ha reso più difficile garantire il diritto costituzionale alla tutela della salute". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano Pd Gianluca Daniele sull'iniziativa di alcuni intellettuali: "Tra l'altro, questa vicenda deve essere l'occasione per la politica di riformare di nuovo il sistema, garantendo il diritto alla salute come diritto uniforme su tutto il territorio nazionale, prevedendo una più equa distribuzione delle risorse tra regioni, rimpinguando gli organici, attraverso l'assunzione di personale medico e paramedico e riorganizzando la medicina territoriale a partire dalla medicina di base".(Ren)