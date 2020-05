Decreto Rilancio: Bernini (FI), governo abbandona i Comuni in trincea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, evidenzia in una nota che "i Comuni rischiano di non chiudere nemmeno i bilanci dopo le insufficienti risorse stanziate dal decreto Rilancio, e ancora una volta il governo promette di provvedere quando sarà troppo tardi". La parlamentare osserva che "mentre i sindaci sono già alle prese con una situazione in molti casi drammatica, ora sono a rischio servizi essenziali come il trasporto pubblico, la raccolta dei rifiuti e l’assistenza sociale. Ancora peggio è andata alle Città metropolitane, completamente ignorate dal governo come se fossero enti soppressi". Per l'esponente di FI, "stanno emergendo una ad una, insomma, le criticità di un decreto tanto lungo nella gestazione quanto frammentario e approssimativo. I Comuni sono in trincea dall’inizio di questa emergenza, e non possono essere privati degli strumenti per affrontare l’emergenza sociale che purtroppo seguirà quella economica. Questa volta - conclude Bernini - il Parlamento dovrà avere voce in capitolo, non permetteremo che la maggioranza perseveri nei suoi gravi errori". (Com)