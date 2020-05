Coronavirus: De Luca, completato Covid hospital a Caserta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Completato anche il Covid center presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, una struttura di avanguardia, dotata di 24 posti letto di terapia intensiva". Lo ha scritto sui social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha aggiunto: "Oggi, grazie a Dio, abbiamo una minore pressione sugli ospedali, ma dobbiamo farci trovare pronti ad ogni evenienza negativa, che speriamo ovviamente non si verifichi, quando ci sarà la riapertura di tutte le attività". De Luca ha concluso: "Il grande lavoro e lo sforzo organizzativo che abbiamo messo in campo in queste settimane, in termini di qualità e di efficienza, è fondamentale per ripartire con ancora maggiore tranquillità, avendo sempre come obiettivo fondamentale la tutela della salute delle persone". (Ren)