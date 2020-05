Coronavirus: Pionati (Adc), De Luca e Conte facciano di più per disabili e caregiver

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il grado di civiltà di chi governa si misura dalla capacità di aiutare di più chi è in maggiori difficoltà. In questo senso sia Conte che De Luca sembrano aver dimenticato i disabili e coloro, familiari e caregiver, che li assistono". Lo ha affermato in una nota Francesco Pionati che ha aggiunto: "In moltissimi casi il sostegno pubblico per costoro non supera la cifra vergognosa di 280 euro al mese! Lanciamo un appello ad adeguare questa miseria portandola ad una soglia di dignità soprattutto nella drammatica emergenza che stiamo vivendo. Chi percepisce 280 euro deve vedere almeno raddoppiata questa cifra". (Ren)