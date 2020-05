Fase 2: Sardegna, il presidente Solinas annuncia nuove riaperture negozi e presto anche spiagge (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Solinas è tornato anche sulle polemiche sorte nei giorni scorsi a proposito dell'indice di contagio. "I dati - ha precisato - sono stati calcolati e avvalorati dal nostro comitato tecnico scientifico, i cui componenti hanno più volte fatto chiarezza anche attraverso gli organi di stampa. 245 comuni sardi hanno un indice di contagio pari a zero. Questo dato è chiaro e non si presta a interpretazioni, la classificazione 'non calcolabile', come ampiamente spiegato, significa che in quei territori non vi era stata alcuna circolazione virale. Il limite dello 0,50 fissato dalla Regione è peraltro largamente inferiore al parametro precedentemente individuato dal governo, che è dell'1 per cento". (segue) (Com)