Fase 2: Di Scala (FI), subito riconoscimento economico a operatori sanitari

- Sospendere per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria l'addizionale regionale Irpef al personale sanitario pubblico e privato della Campania, attribuirgli un adeguato riconoscimento economico a titolo di gratitudine istituzionale. Lo ha proposto in una mozione depositata questa mattina presso la presidenza del Consiglio regionale della Campania, è la consigliera regionale campana di Forza Italia, presidente della commissione Sburocratizzazione della Regione Campania, Maria Grazia Di Scala. "Parliamo di medici, infermieri, personale socio sanitario e ausiliario - ha spiegato l'esponente di Forza Italia – che con straordinario spirito di sacrificio è stato impegnato già all'indomani della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, in uno sforzo tanto straordinario per carico di lavoro e disagi anche personali e familiari, quanto rischioso per la loro stessa salute". Per Di Scala, "andare oltre le formali, per quanto sinceramente sentite, espressioni di gratitudine istituzionale è un atto dovuto, soprattutto nei confronti del personale più esposto e, come nel caso delle residenze sanitarie assistite, malpagato. Richiamerò la risoluzione nella prima seduta utile della conferenza dei capigruppo perché l'aula possa approvarla in tempi davvero brevi e consentire in tempi altrettanto stretti al governo regionale di approvare norme e stanziamenti", ha concluso la consigliera di Forza Italia. (Ren)