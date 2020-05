Piemonte: distretto aerospaziale, Fulvia Quagliotti nuova presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea dei soci dell’associazione Distretto Aerospaziale Piemonte (DAP) ha rinnovato ieri la propria governance. La professoressa Fulvia Quagliotti, già docente di Meccanica del Volo presso il Politecnico di Torino, è stata nominata presidente. Nel Consiglio sono inoltre entrati due nuovi componenti: Marco Silvano, responsabile delle collaborazioni istituzionali e dei programmi di ricerca e sviluppo cofinanziati per GE Avio Aero, e Dimitri De Vita, consigliere delegato della Città Metropolitana per lo sviluppo economico e le attività produttive, in rappresentanza del Comune di Torino e della Città Metropolitana di Torino. Era inoltre presente per l’assessorato regionale Giovanni Bertolone, già amministratore delegato di Alenia Aermacchi e Presidente del cluster tecnologico nazionale aerospazio. All’assemblea hanno partecipato anche gli assessori regionali Andrea Tronzano e Fabrizio Ricca. La nuova presidente si è impegnata a lavorare già dalle prossime settimane con tutti i soci per mettere a punto il programma di attività del DAP, partendo dal lavoro già fatto negli ultimi mesi, così da essere subito pronti ad avviare iniziative e progetti di supporto al settore aerospaziale, anche in considerazione delle gravi criticità poste dall’emergenza COVID-19, che stanno avendo un impatto significativo sul settore e determineranno la necessità di rivedere piani e strategie di sviluppo delle imprese. (Rpi)