Umbria: Peppucci (Lega), a Pantalla (Pg) riaprirà il reparto dialisi

- “Il 25 maggio sarà rimesso in funzione il reparto dialisi dell’ospedale di Pantalla (Pg)”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale umbro Francesca Peppucci (Lega) che ha aggiunto: “Il commissario straordinario della Usl Umbria 1, Silvio Pasqui, ha riconosciuto la serietà dei sindaci della Media Valle del Tevere che, nella tutela della salute dei cittadini, hanno mostrato, sin da subito, spirito di collaborazione, evitando prese di posizione critiche che non avrebbero di certo giovato in alcun modo alla cittadinanza”. Quindi ha aggiunto: “In questi mesi di emergenza abbiamo lavorato costantemente, ma senza proclami, come nel nostro stile, al fianco dell’assessore Coletto e del presidente Tesei per garantire ai cittadini massima sicurezza. E i dati sui contagi regionali sono testimonianza che ogni decisione è stata presa nell’interesse pubblico ai fini di limitare il propagarsi della pandemia". Peppucci ha concluso: "Le misure adottate dalla giunta hanno consentito all’Umbria di essere tra le regioni migliori d’Italia per quanto riguarda il numero di contagi. Questo a dimostrazione che l’amministrazione regionale meritava la fiducia di tutti, e che ogni critica mossa nei confronti della gestione emergenziale, non fosse altro che becera strumentalizzazione politica finalizzata a scopi meramente elettorali”.(Ren)