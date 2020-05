Campania: Taglialatela, blitz carabinieri a Soresa è brutto colpo per De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il blitz effettuato stamani dai carabinieri negli uffici della partecipata della Regione Campania Soresa rappresenta un brutto colpo per lo sceriffo De Luca ed avviene a margine della denuncia sulle procedure di aggiudicazione della gara "ospedali covid" che abbiamo presentato qualche settimana fa presso la Procura della Repubblica di Napoli". Lo ha dichiarato in una nota è Marcello Taglialatela, Presidente della associazione Campo Sud che ha aggiunto: "Abbiamo portato, tra l'altro, all'attenzione degli inquirenti una altra questione che riguarda la gara: l'azienda che se l'è aggiudicata non ha mai fornito agli ospedali modulari i ventilatori polmonari, apparecchi la cui disponibilità e successiva fornitura erano tra i requisiti obbligatori per poter partecipare al bando". Quindi ha concluso: "Questo non è avvenuto, tant'è vero che Soresa ha dovuto bandire successivamente una gara ad hoc per la fornitura dei ventilatori. Non capiamo come mai l'ente regionale non abbia provveduto a ritirare l'appalto alla ditta vincitrice, vista questa palese quanto grave irregolarità". (Ren)