Campania: Cesaro (FI), la Regione abbandona b&b e strutture extralberghiere

- "Bed and breakfast e strutture extralberghiere completamente abbandonate, ignorate le richieste sulla spendibilità del bonus vacanze degli imprenditori alberghieri e balneari albergatori, risorse inesistenti per la ristrutturazione e l'adeguamento delle strutture turistiche, neppure una parola sui tempi e le modalità di ristoro alle imprese del settore rispetto al fatturato dello scorso anno, agenzie di viaggio e tour operator completamente tagliati fuori: sul turismo, quasi a voler invitare imprenditori e lavoratori alla rassegnazione, il governo ha vergognosamente deciso di gettare la spugna". Lo ha affermato in una nota il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro che ha aggiunto: "Un atteggiamento irresponsabile visto che il turismo è tra le attività produttive che più di altre garantisce economia diffusa sul territorio e visto anche che vi sono regioni, come la Campania, nelle quali l'unica politica di sostegno al turismo, sono i bandi per le poltrone dell'agenzia regionale". Cesaro ha aggiunto: "Potremmo ad esempio, come oramai si fa in diverse altre regioni o località turistiche del mondo, garantire gratuitamente le prestazioni sanitarie ai turisti, ma neppure questo è stato fatto in Campania che pure, e non certo per merito di De Luca, può contare sulla professionalità oramai indiscussa e invidiata in tutto il mondo, dei nostri medici, dei nostri ricercatori". Quindi ha concluso: "Nulla a Roma, nulla a Palazzo Santa Lucia: a questo punto dobbiamo solo augurarci di mandare al più presto in vacanza questi incapaci. Una lunga vacanza". (Ren)