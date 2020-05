Coronavirus: Borrelli (Verdi), dopo respingimento a Cutolo tutti i boss restino in galera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, dopo la notizia relativa al respingimento della domanda per gli arresti domiciliari avanzata dai legali di Raffaele Cutolo, ha dichiarato in una nota: "Ora chiediamo che tutti i boss tornino e restino in galera, sono le uniche persone ad aver tratto dei vantaggi dal coronavirus. La paura per il contagio è una scusa che non regge, ad oggi ci sono stati zero contagi e zero morti tra i camorristi detenuti. Proseguiamo con la nostra protesta popolare". (Ren)