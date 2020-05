Fase 2: D'Aragona, Comune Scafati (Sa) sospenda pagamento Cosap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Suolo pubblico gratis per andare incontro ai commercianti". L'Acsc Scafati cresce ha chiesto all'amministrazione comunale di sospendere il pagamento della Cosap, allo scopo di "alleviare il peso fiscale sulle spalle degli operatori, già vessati dalla crisi legata al Coronavirus e al lockdown". Il presidente Vincenzo D'Aragona ha sottolineato:"E' un provvedimento che sollecitiamo con la massima urgenza. E' doveroso rendere gratuita l'installazione dei dehors all'esterno delle attività commerciale, come già avvenuto in altri Comuni, per tendere la mano a quegli esercenti che per lungo tempo hanno abbassato la saracinesca, e rischiano di non alzarla più. Un'opportunità di rilancio che non può essere ulteriormente prorogata. All'amministrazione chiediamo di fare presto, molti di noi non possono permettersi di attendere altre settimane", ha concluso D'Aragona. (Ren)