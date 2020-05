Coronavirus: Piemonte, domani il via libera del Consiglio regionale ai bonus finanziari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo il programma dei lavori: mercoledì 13 maggio, sedute in sede legislativa della prima Commissione, presieduta da Carlo Riva Vercellotti, mattina (9.30-13) e pomeriggio (16-18). Alle 14 riunione del Consiglio delle Autonomie locali. Giovedì 14 maggio, sedute in sede legislativa della prima Commissione dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18. All’ordine del giorno, oltre al Ddl 97, sono programmati i progetti di legge 91 “Misure economiche di sostegno a favore del personale operante nel Servizio Sanitario Regionale (SSR) impegnato nella gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (primo firmatario il capogruppo del Pd, Domenico Ravetti) e 96 Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari), presentato dall’Ufficio di presidenza. Venerdì 15 riprende l’esame del provvedimento complessivo, “Riparti Piemonte” con le sedute ordinarie della Commissione Bilancio, mattina e pomeriggio, che proseguono lunedì 18 e fino alla mattina di martedì 19, quando si dovrebbe licenziare il provvedimento che, appunto, a partire dal pomeriggio, verrebbe esaminato in Aula con l’obiettivo di giungere all’approvazione definitiva entro la settimana. (Rpi)