Campania: Grassi (Lega), sanità salvata da medici e infermieri (2)

- "Dov'è finita la sicumera di De Luca? - ha aggiunto il senatore - Non pervenuta. Come non pervenuto è il piano per lo screening sierologico di massa annunciato dal governatore: 300mila test sierologici. Mai visti. Anzi, nell'unica città della Campania dove era imminente il programma di screening della popolazione, Ariano Irpino, De Luca e i suoi manager collezionano l'ennesimo flop. La procura di Avellino sta facendo luce sullo strano caso degli otto tamponi positivi prima positivi, poi negativi, con inquietanti voci, riportate dalla stampa, che almeno un tampone risulterebbe infine positivo al gene N (uno degli indicatori del virus). Bene, avevamo denunciato da tempo che qualcosa non andava. Così è a rischio la salute dei cittadini. La campagna che avrebbe dovuto iniziare in questi giorni, slitta perché l'Asl non ha ancora dato il parere sull'idoneità dei locali. Forse si comincia sabato", ha concluso Grassi. (Ren)