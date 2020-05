Napoli: Nonno (Fd'I), Regione Campania si faccia carico dei lavoratori American Laundry

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I lavoratori della American Laundry da questa mattinata risultano licenziati, non avendo la Regione Campania per gli stessi assicurato alcun passaggio di cantiere. Si tratta decine di operai messi in mezzo ad una strada e per i quali la Regione non può non trovare una soluzione. Licenziare persone, non garantendo il sostentamento a decine di famiglie, specie in questa fase storica, non è accettabile. L'ente regionale si faccia seriamente carico della questione. Chiederemo a breve un incontro al prefetto di Napoli con l'obiettivo di ottenere un intervento volto ad accelerare l'iter di ricollocamento". Lo ha affermato in una nota Marco Nonno, consigliere comunale di Napoli di Fratelli d'Italia. (Ren)