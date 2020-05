Fase 2: Sardegna, il presidente Solinas annuncia nuove riaperture negozi e presto anche spiagge (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ripartenza del traffico aereo che andrà di pari passo con nuove regole sanitarie di controllo dei passeggeri, che potranno prevedere l'istituzione di una sorta di 'passaporto sanitario' o di un protocollo di controlli all'ingresso che garantiscano piena sicurezza, anche alla luce di una accelerazione che in campo nazionale e internazionale stanno registrando le procedure di liberalizzazione dei tamponi effettuati in laboratori convenzionati o con altri sistemi di esame molecolare rapido, che la Regione sta valutando con il proprio Comitato tecnico scientifico. Entro venerdì, ha poi anticipato il presidente Solinas, "forniremo indicazioni più dettagliate sulla prossima riapertura delle nostre spiagge, tenendo conto del disciplinare fornito da Inail e Iss che andà adeguato alle esigenze di una Regione come la nostra, che vive di turismo. Ci confronteremo anche con gli operatori del settore, ma fin da oggi - ha detto il presidente - posso assicurare che l'accesso alle spiagge libere resterà gratuito". (Com)